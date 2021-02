​ATP Cup. Włosi i Rosjanie w finale

Włoscy tenisiści pokonali Hiszpanów, ubiegłorocznych finalistów, 3:0 w półfinale drużynowego turnieju ATP Cup. Zawodnicy z Italii o tytuł w Melbourne powalczą z Rosjanami, którzy w sobotę wygrali z Niemcami 2:1.

W składzie Hiszpanów po raz kolejny zabrakło Rafaela Nadala. Wicelider światowej listy był nieobecny także w obu spotkaniach grupowych. Z występu w pierwszym wycofał się na kilka godzin przed wejściem na kort. Jako powód podał ból w dolnej partii pleców.



Niemcy do półfinału awansowali kosztem broniących tytułu Serbów, pokonując ich w piątek w fazie grupowej. W sobotę musieli jednak uznać wyższość Rosjan. W pojedynku liderów obu ekip czwarty na liście ATP Daniił Miedwiediew wygrał z siódmym w tym zestawieniu Alexandrem Zverevem 3:6, 6:3, 7:5.



W sobotę rozegrano także zaległy mecz grupy D - Argentyńczycy pokonali Japończyków 3:0. Wynik tego spotkania nie miał znaczenia dla końcowych rozstrzygnięć na tym etapie rywalizacji. Już wcześniej awans do "czwórki" zapewnili sobie Rosjanie.



W tegorocznej edycji ATP Cup brało udział 12 zespołów. Do półfinału awansowali zwycięzcy każdej z czterech grup.



W poprzednim sezonie w turnieju, który gościł wówczas w Brisbane, Perth i Sydney, startowali Polacy - odpadli w fazie grupowej. W stawce były wówczas 24 drużyny.