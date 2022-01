W ATP Cup Polacy bez problemu wygrali dwa dotychczasowe spotkania z Grecją 2-1 i Gruzją 3-0. Zrobili to, co mieli zrobić, wykonali zadanie. Teraz przed nimi znacznie poważniejsze wyzwanie - spotkanie z Argentyną. Sytuacja w grupie jest klarowna. Kto wygra środowy mecz, ten awansuje do półfinału.

Tenis. ATP Cup. Polska - Argentyna. W rankingach górą nasi rywale

Rankingowo większą przewagę mają rywale. W skład zespołu z Ameryki Płd. wchodzą: Diego Schwartzman (29. ATP), Federico Delbonis (44. AT), Federico Coria (62. AT) oraz dwaj debliści Maximo Gonzalez (22. ATP - ranking deblowy), Andres Molteni (46. ATP).

Dla porównania w kadrze Polski występują: Hubert Hurkacz (9. ATP), Kamil Majchrzak (117. ATP), Kacper Żuk (168. ATP) oraz debliści Jan Zieliński (96. ATP), Szymon Walków (114. ATP). W grze podwójnej najwyższy ranking z Polaków ma jednak Hurkacz (81. ATP).

Na turnieju w Sydney Argentyna radzi sobie świetnie. Wygrała oba mecze z Gruzją i Grecją po 3-0. Ich zawodnicy stracili dwa sety: Schwartmzan ze Stefanosem Tsitsipasem i deblowa para Gonzalez/Molteni z Petrosem Tsitsipasem i Markosem Kalovelonisem.

Polacy mają również za sobą dwa zwycięstwa, ale z Grecją para Hurkacz/Zieliński przegrała debla.

Tenis. ATP Cup. Polska - Argentyna. Hurkacz - Schwartzman, czyli hit dnia

Mecz Polska - Argentyna otworzy o północy pojedynek Majchrzaka z Delbonisem. Obaj zawodnicy nie grali ze sobą. Faworytem jest 31-letni Argentyńczyk, choć to przede wszystkim świetny specjalista od gry na ziemi. W ubiegłym roku dotarł do czwartej rundy Roland Garrosa, co było jego najlepszym wynikiem w karierze w Wielkim Szlemie. Nieźle wypadł też w Rzymie, gdzie doszedł do ćwierćfinału. Jedyne turnieje wygrane przez Delbonisa - w Marakeszu (2016) i Sao Paulo (2014) odbyły się na nawierzchni ceglanej.

Hitem tego dnia będzie jednak mecz Hurkacz - Schwartzman, dwóch zawodników z czołówki rankingu ATP. Schwartzman również specjalizuje się w grze na mączce, ale również dobrze czuje się na twardej nawierzchni. Grał w półfinale Rolanda Garrosa, dwukrotnie jednak awansował co ćwierćfinału US Open.

W Sydney Schwartman zagrał bardzo dobry mecz z Tsitsipasem. To groźny przeciwnik dla Hurkacza. Obaj zmierzyli się dwukrotnie. Hurkacz pokonał tego 29-letniego rywala z Argentyny w ATP Cup dwa lata temu 4:6, 6:2, 6:3. W tym samym sezonie przegrał z nim w ATP Masters 1000 w Rzymie 6:3, 2:6, 4:6.

Nie wiadomo jeszcze kto zagra w deblu. Bez względu na konfigurację par faworytami będą Argentyńczycy. Może się jednak okazać, ze ten mecz nie będzie miał znaczenia dla losów awansu, jeśli jedna z drużyn będzie prowadziła 2-0.



Tenis. ATP Cup. Polska - Argentyna. Doskonała okazja do rewanżu dla Polski

Hurkacz, Majchrzak, Żuk, Walków i Zieliński stoją w środę przed szansą odniesienia jednego z największych sukcesów w polskim tenisie. Takim byłby awans do półfinału ATP Cup.

To młode rozgrywki, w obecnej formule istnieją od 2020 roku, choć uważa się je za kontynuację ATP World Team Cup, które odbywały się w latach 1978 - 2012. Powstały jako odpowiedź na nową - bardzo krytykowaną - formułę Pucharu Davisa, imprezę, którą współorganizuje piłkarz Barcelony Gerard Pique.

Polska wystartowała w inauguracyjnej edycji ATP Cup w 2020 roku. Wtedy nie wyszła z grupy, choć do fazy pucharowej awansowały dwa zespoły. W grupie przegrała m.in. z Argentyną.

W znacznie bardziej prestiżowych rozgrywkach Pucharu Davisa największym sukcesem Polaków był awans do Grupy Światowej w 2016 roku. Jedyny mecz na tym poziomie Biało-Czerwoni zagrali z Argentyną w Gdańsku.

Prowadzona przez Radosława Szymanika reprezentacja przegrała 2-3. Dziś w drużynie rywali nie ma żadnego zawodnika, który zagrałaby w tamtym spotkaniu. Z Polaków w tym meczu wystąpił w deblu kapitan polskiej drużyny w tegorocznym ATP Cup Marcin Matkowski (w parzez Łukaszem Kubotem) oraz młody zaledwie 19-letni Hurkacz, który przegrał z Leonardo Mayerem i Renzo Olivo.

Dla kapitana i lidera polskiej drużyny nadarza się świetna okazja do rewanżu.

Tenis. ATP Cup. Polska - Argentyna. Gdzie oglądać w tv i online live stream?

Transmisja z meczu Polska - Argentyna w tv na kanale Polsacie Sport oraz online live stream na Polsat Box Go. Początek od godziny 00:00.



Olgierd Kwiatkowski

