Środowy pojedynek Hiszpanów z Serbami był kluczowy w kontekście wyłonienia półfinalisty z gr. A. Obie ekipy muszą sobie radzić w Sydney bez swoich największych gwiazd - Rafaela Nadala i Novaka Djokovica. Mocniejszym składem dysponuje obecnie zespół z Półwyspu Iberyjskiego, który z kompletem zwycięstw zakończy pierwszą część rywalizacji w bieżącej edycji ATP Cup.

Najpierw w spotkaniu drugich rakiet Pablo Carreno Busta (20. ATP) pokonał Filipa Krajinovica (42.) 6:3, 6:4, a następnie Roberto Bautista Agut (19.) triumfował w pojedynku z Dusanem Lajovicem (33.) 6:1, 6:4. Na zakończenie zaplanowana jest jeszcze rywalizacja deblowa, ale kwestia wygranej w całym meczu jest już przesądzona.

ATP Cup. Polacy o awans grali z Argentyną

Polacy awans do półfinału wywalczyli kilka godzin wcześniej, pokonując Argentyńczyków 3:0. "Biało-Czerwoni" z kompletem zwycięstw zakończyli występ w gr. D.

W turnieju, który potrwa do niedzieli, bierze udział 16 zespołów. W najlepszej czwórce znajdą się zwycięzcy czterech grup. Trofeum bronią Rosjanie.



