ATP Cup. Broniący tytułu Serbowie w grupie z Niemcami i Kanadyjczykami

Broniący tytułu Serbowie w fazie grupowej tegorocznej edycji drużynowego turnieju ATP Cup zmierzą się z Niemcami i Kanadyjczykami. W imprezie weźmie udział kilkunastu tenisistów ze światowej czołówki, dla których będzie to przygotowanie do wielkoszlemowego Australian Open.

W tegorocznej edycji, która odbędzie się w dniach 1-5 lutego w Melbourne, wystąpi 12 zespołów.

W poprzednim sezonie ekipę z Bałkanów do zwycięstwa poprowadził Novak Djoković. Lider rankingu ATP teraz również będzie w jej składzie i wraz z kolegami znalazł się w gr. A.



Rok temu w finale Serbowie pokonali Hiszpanów. Drużyna z Półwyspu Iberyjskiego, z drugą rakietą świata Rafaelem Nadalem na czele, trafiła teraz do gr. B wraz z Grekami i gospodarzami imprezy. W gr. C zagrają Austriacy, Włosi i Francuzi, a w gr. D Rosjanie, Argentyńczycy i Japończycy.



W tegorocznej edycji zaprezentować ma się 12 z 13 czołowych tenisistów listy ATP.



Każda drużyna składać się będzie z czterech zawodników, a mecz między dwoma ekipami będzie złożony z dwóch pojedynków singlowych i jednego deblowego.



W poprzednim sezonie w ATP Cup, które gościło wówczas w Brisbane, Perth i Sydney, startowali Polacy - odpadli w fazie grupowej.

