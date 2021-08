ATP Cincinnati. Rafael Nadal zrezygnował ze startu

Nadal nie wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Z kolei we wtorek, z powodu urazu, wycofał się z turnieju w Toronto. W środę miał mierzyć się z reprezentantem RPA Lloydem Harrisem w drugiej rundzie.



Nadal niespodziewanie przegrał z tym rywalem w ubiegłotygodniowej imprezie w Waszyngtonie. Był to pierwszy oficjalny występ Hiszpana po prawie dwumiesięcznej przerwie.



We wtorek triumfator 20 imprez wielkoszlemowych poinformował w materiale wideo, że problem ze stopą uniemożliwia mu wzięcie udziału w zawodach w Kanadzie.



Wiadomo, że Hiszpan nie wystąpi także, w rozpoczynającym się w niedzielę, turnieju ATP 1000 w Cincinnati. O wycofaniu Nadala poinformowali organizatorzy.



