Rozstawiony z numerem siódmym hiszpański tenisista pokonała w środę Niemca Dominika Koepfera 6:4, 6:2.

Żeby doszło do jego meczu z Hurkaczem, to Polak musi jeszcze uporać się ze Szkotem Andym Murrayem w drugiej rundzie.



24-letni wrocławianin w Cincinnati ma już "na rozkładzie" jednego Hiszpania. W pierwszej rundzie, nie bez trudności, wygrałem z Alejandrem Davidovichem Fokiną 6:1, 6:7 (3-7), 6:1.



Hurkacz i Carreno Busta grali ze sobą tylko raz, ale to było bardzo dawno i nie w cyklu ATP. W 2015 roku, podczas challengera w Szczecinie, górą był Hiszpan, który wygrał 3:6, 6:4, 6:3.



Carreno Busta niedawno zdobył brązowy medal w grze pojedynczej na igrzyskach w Tokio. W meczu o trzecie miejsce pokonał numer jeden w światowym tenisie Serba Novaka Djokovicia.

Reklama

Druga runda gry pojedynczej:

Pablo Carreno Busta (Hiszpania, 7.) - Dominik Koepfer (Niemcy) 6:4, 6:2

Grigor Dymitrow (Bułgaria) - Aleksander Bublik (Kazachstan) 6:3, 7:5

Zdjęcie Pablo Carreno Busta / AFP

Pawo