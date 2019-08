Przegraną zakończył się pierwszy od siedmiu miesięcy mecz brytyjskiego tenisisty Andy'ego Murraya w singlu. Zdobywca trzech tytułów wielkoszlemowych uległ w 1. rundzie turnieju ATP Masters 1000 na kortach twardych w Cincinnati Francuzowi Richardowi Gasquetowi 4:6, 4:6.

Murray, który w przeszłości był liderem światowego rankingu, teraz zajmuje w nim 324. miejsce. W obsadzie prestiżowej imprezy w Cincinnati znalazł się dzięki przyznanej przez organizatorów tzw. dzikiej karcie. Gasquet jest 56. w zestawieniu tenisistów. Zmierzyli się po raz 12., a po raz czwarty ze zwycięstwa cieszył się Francuz. Poprzednio grali przeciwko sobie w 2016 roku.

Dwukrotny mistrz olimpijski w singlu (2012 i 2016) zaznaczył przed rozpoczęciem występu w Cincinnati, że najważniejsze w tym tygodniu nie będzie dla niego kwestia tego, czy wygra dany mecz, tylko jak będzie się poruszał po korcie, jak będzie przebiegało odzyskiwanie sił po spotkaniu i czy będzie mógł grać bez bólu.

- Zdaję sobie sprawę, że trenowanie z najlepszymi singlistami i granie meczów z nimi to dwie różne rzeczy. Ale muszę wykonać ten krok, próbować i grać. Nie oczekuję, że będę się poruszał po korcie równie dobrze jak przed operacją, ale uważam, że mogę poprawić się w tym aspekcie w porównaniu ze stanem obecnym. Na to potrzeba czasu. Powrót do singla nie jest łatwy, bo wielokrotnie jest się zdanym na łaskę losowania. Ale pół roku temu bez wątpienia chciałbym znaleźć się w takiej sytuacji. Muszę się zmierzyć z tym, co mi się trafi i mam nadzieję, że nieraz trafią mi się ciekawe mecze - zaznaczył 32-letni zawodnik, który zwyciężył w Ohio w 2008 i 2011 roku.

Szkot w ostatnich latach zmagał się głównie z problemami z biodrem. Ostatni do poniedziałku mecz w singlu rozegrał w styczniu. Odpadł w pierwszej rundzie Australian Open, a tuż przed rozpoczęciem wielkoszlemowej rywalizacji w Melbourne poinformował, że z powodu utrudniającego mu nie tylko grę, ale i poruszanie się na co dzień bólu rozważa pożegnanie się z tenisem podczas lipcowego Wimbledonu.

W styczniu poddał się drugiej w karierze operacji biodra. Do rywalizacji wrócił w czerwcu, ale występował tylko w deblu i mikście. W parze z Hiszpanem Feliciano Lopezem triumfował na kortach londyńskiego Queen's Clubu. Już wówczas zaznaczył, że w dalszej części roku planuje wrócić do występów w grze pojedynczej.

Murray nie opuszcza jeszcze Cincinnati. Razem z Lopezem zagra także w deblu.

Wyniki I rundy gry pojedynczej:

Sam Querrey (USA) - Pierre-Hugues Herbert (Francja) 7:6 (7-2), 7:6 (7-1)



Lucas Pouille (Francja) - Denis Kudla (USA) 6:3, 7:6 (8-6)



Juan Ignacio Londero (Argentyna) - Matteo Berrettini (Włochy) 7:6 (7-3), 6:3



Miomir Kecmanović (Serbia) - Felix Auger-Aliassime (Kanada) 6:3, 6:3



Radu Albot (Mołdawia) - Marin Czilić (Chorwacja, 14.) 6:4, 7:6 (8-6)



Richard Gasquet (Francja) - Andy Murray (Szkocja) 6:4, 6:4



Yoshihito Nishioka (Japonia) - Jordan Thompson (Australia) 7:5, 5:7, 6:4



Guido Pella (Argentyna) - Casper Ruud (Norwegia) 7:5, 7:6 (7-4)



Adrian Mannarino (Francja) - Christian Garin (Chile) 6:4, 6:1