Atak szału na korcie. Rosjanin stracił nad sobą panowanie. Oto finał incydentu

Łukasz Żurek

Daniił Miedwiediew nie mógł uniknąć kary za skandaliczny wybryk, na jaki pozwolił sobie w II rundzie turnieju Monte Carlo Masters. W trakcie meczu z Matteo Berrettinim (0:6, 0:6) w napadzie furii roztrzaskał doszczętnie rakietę o kort i wyrzucił ją do kosza. Teraz poinformowano o karze dla Rosjanina. Jego konto zostanie uszczuplone o 7 tys. dolarów. Jak obliczyli biegli statystycy, to dokładnie tysiąc za każde uderzenie.

Połamana rakieta tenisowa Daniiła Miedwiediewa na ceglanej nawierzchni kortu przy białej linii
Tyle zostało z rakiety Daniiła Midwiediewa po jego ostatnim występie w Monte CarloVALERY HACHEAFP

Daniił Miedwiediew to były lider światowego rankingu. Obecnie klasyfikowany jest na pozycji numer 10. Aż do II rundy tegorocznej edycji Monte Carlo Masters nigdy nie przegrał w tourze 0:6, 0:6.

Taką lekcję tenisa dał mu Matteo Berrettini, który w księstwie pojawił się dzięki dzikiej karcie. On z kolei nigdy wcześniej nie wygrał na zawodowych kortach, nie tracąc gema. Teraz załatwił sprawę w 49 minut i 58 sekund.

Mistrzyni WTA Stuttgart rywalką Świątek w 2. rundzie. Nagły zwrot akcji

Miedwiediew to na korcie recydywista. Kara finansowa z Monte Carlo wydaje się śmiesznie niska

30-letni Rosjanin upust frustracji daje przed kamerami już w zasadzie regularnie. Za agresywne zachowanie w trakcie Australian Open otrzymał karę w wysokości 76 tys. dolarów. Za podobny wybryk w US Open - 42,5 tys. dolarów.

W poniedziałek władze ATP Tour potraktowały go zatem mocno łaskawie. Miedwiediew zapłaci tym razem tylko 7 tys. dolarów. Tymczasem za sam udział w turnieju zarobił 50 tys. dolarów.

W I rundzie mógł liczyć na wolny los. Jego pierwszym rywalem był Berrettini, legitymujący się dziką kartą. Włoch, klasyfikowany obecnie na 91. pozycji w rankingu ATP, okazał się rywalem nie do zatrzymania.

Zobacz również:

Iga Świątek
Iga Świątek

Świątek ogłasza w Stuttgarcie. Koniec złudzeń. Kibice nie chcą w to uwierzyć

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

Miedwiediew przestał tłumić w sobie irytację na początku drugiego seta, przy stanie 0:2. Po kolejnym zagraniu w siatkę uderzył rakietą o kort. Zaraz potem rzucił nią w bandę reklamową, a następnie z pełnym impetem nadal tłukł o podłoże.

Publika świetnie się bawiła, wiwatując przy każdym uderzeniu. W sumie naliczono ich siedem, co kosztowało krewkiego tenisistę tysiąc dolarów za jeden zamach. Roztrzaskany sprzęt powędrował od razu do kosza.

Po zmianie rakiety Rosjanin przegrał kolejne cztery gemy i zakończył udział w turnieju. Podziękował rywalowi i sędziemu, a następnie spokojnie udał się do szatni.

Zobacz również:

Urszula Radwańska (z lewej) w towarzystwie starszej i bardziej utytułowanej siostry Agnieszki
Tenis

Radwańska przeszła przez piekło. Nikt nie chciał jej wierzyć. Teraz ujawnia

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
tenisista w pomarańczowej koszulce rozbija rakietę o kort podczas meczu, obok sędzia obserwuje sytuację z krzesełka, a w tle widownia śledzi wydarzenia
Daniił Miedwiediew bacznie obserwowany przez zaniepokojonego arbitraVALERY HACHEAFP
Mężczyzna w pomarańczowej koszulce sportowej o krótkich rękawach wyraża silne emocje, patrząc w bok; w tle rozmyte sylwetki widzów na trybunach.
Daniił MiedwiediewVALERY HACHEAFP
tenisista w jasnej koszulce odbija piłkę rakietą forehandem, skupiony wyraz twarzy, w tle rozmazana publiczność oraz logo Rolex
Matteo Berrettini, Monte Carlo 2026VALERY HACHEAFP
Matteo Berrettini - Joao Fonseca. Skrót meczu

