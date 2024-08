Atak na korcie wstrząsnął kibicami. Gwiazda latami walczyła z traumą

Żadna tenisistka nie zdominowała rozgrywek tenisowych na tak długo, co Steffi Graf. Niemiecka zawodniczka już w wieku 19 lat zapisała się w historii dyscypliny, triumfując w Nowym Jorku z Gabrielą Sabatini. Błyskawicznie stała się największą gwiazdą w tourze, sięgając po złoty medal Igrzysk Olimpijskich w Seulu i kolekcjonując kolejne wielkoszlemowe tytuły.

W 1988 roku jako pierwsza i jedyna zawodniczka w historii sięgnęła po Złotego Wielkiego Szlema - Graf triumfowała w Australian Open, French Open, Wimbledonie i US Open, a do tego przywiozła złoto z igrzysk olimpijskich. Rok później została trzecią kobietą w historii, która zaliczyła finały wszystkich turniejów wielkoszlemowych w jednym sezonie. Sława i splendor miały jednak również ciemną stronę. A jej ofiarą padła Monica Seles.

Monica Seles przełamała dominację Steffi Graf. Pasjonująca rywalizacja gwiazd

Przełamać dominację Steffi Graf na dobre była w stanie dopiero Monica Seles. Jugosłowiańska tenisistka serbskiego pochodzenia wyrosła na największą rywalkę dla Niemki i "zepchnęła" ją z piedestału w 1990 roku . W półfinale turnieju w Berlinie wygrała 6:4, 6:3, a eksperci wydali jednoznaczny werdykt - oto rośnie nowa dominatorka. Kilka lat później przypłaciła to zdrowiem, a mogło skończyć się tragicznie.

Seles i Graf pozostawiły konkurencję daleko za plecami. Pierwsza z nich triumfowała w Australian Open, Roland Garros i US Open. Niemce w udziale przypadł triumf w Wimbledonie. Tym samym po tygodniach liczonych w setkach straciła pozycję liderki rankingu WTA na rzecz rywalki z Jugosławii . Nie mogła wiedzieć, że najmocniej jej "spadek" na drugą pozycję przeżył obsesyjnie zakochany w niej Gunter Parche.

Obłąkany Niemiec ruszył razem z niczego nieświadomą rodziną do Hamburga, gdzie opracował szczegółowy plan zamachu na liderkę rankingu WTA . Tragiczne wydarzenia z ćwierćfinału turnieju na długo pozostały w pamięci kibiców i zostawiły trwały ślad na psychice Moniki Seles.

Krzyki, panika i chwile grozy. Wydarzenia z Hamburga zostawiły ślad na psychice liderki rankingu WTA

Trudno było opisać przerażenie, jakie wyrażały oczy młodej tenisistki, gdy w pewnym momencie w trakcie meczu została pchnięta przez Guntera Parche nożem w plecy . W telewizji pokazywano akurat powtórkę jednej z akcji, którą przerwał rozrdzierający krzyk kobiety. Kamery wychwyciły człowieka wynoszonego przez ochronę. Kibice zgromadzeni na stadionie nie rozumieli, co się dzieje - Jugosłowianka złapała się za plecy i po chwili osunęła na ziemię. Grymas bólu zastąpiły łzy, a po chwili tenisistka drżała szlochając. Rana nie zagrażała życiu, ale dużo głębsza powstała w jej psychice.

Parche postanowił przypuścić atak, kiedy zawodniczka usiadła na krzesełkach po jednej z wymian w meczu z Manuelą Maleewą. Na całe szczęście zdołał ugodzić ją tylko raz. Tenisistkę błyskawicznie przetransportowano do szpitala, a choć lekarze zadbali o zabezpieczenie rany, nie byli w stanie uleczyć jej psychiki. Wydarzenia z Hamburga pozostawiły w niej traumę na tyle poważną, że wycofała się z rywalizacji . Nigdy nie wystąpiła już na terenie Niemiec.

~ opowiadała w rozmowie z "The Guardian", już jako obywatelka Stanów Zjednoczonych

Było dużo znaków zapytania. Nie wiedziałam, czy po takiej przerwie będę w stanie grać na poziomie, który by mnie satysfakcjonował. A największym znakiem zapytania było to, jak zareaguję, jak będę się czuła, kiedy między gemami znowu usiądę na ławeczce

Długofalowo szatański plan Gunter Parche się powiódł. Seles powoli wracała do rywalizacji w sporcie - zmagała się z depresją i miewała napady lękowe. W 1995 roku wznowiła karierę i ponownie wdrapała się na szczyt rankingu WTA. Po dawnej dominatorce i "wielkiej pogromczyni" Steffi Graf nie było już jednak śladu. Udało jej się co prawda wygrać US Open w 1999 roku, a także spędzić jeszcze wiele tygodni jako pierwsza rakieta świata. Nie imponowała już jednak tak, jak dawniej.