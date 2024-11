Aryna Sabalenka zwróciła na siebie uwagę. Wszystko przez jeden szczegół

Wraz z początkiem listopada Rijad stał się światową stolicą kobiecego tenisa. To właśnie w tym tym saudyjskim mieście odbywa się tegoroczna edycja turnieju WTA Finals , podczas którego najlepsze zawodniczki światowego rankingu walczyć będą o mistrzowski tytuł. Podobnie jak w roku poprzednim do rywalizacji jako pierwsza rakieta świata przystępuje Aryna Sabalenka . Białorusinka w ostatnich tygodniach pokazała prawdziwą dominację, wygrywając turnieje w Cincinnati, Nowym Jorku i Wuhan. To właśnie dzięki znakomitym wynikom udało jej się wyprzedzić w rankingu Igę Świątek.

Aryna Sabalenka w wyjątkowych butach. Kamery od razu to wychwyciły

Na akurat tego drapieżnika Sabalenka zdecydowała się wcale nie bez powodu - jest ona bowiem wielką fanką tygrysów i ma na swoim ciele dwa tatuaże przedstawiające właśnie to zwierzę, które jest symbolem waleczności i zawziętości. Dlaczego akurat tygrysy? Na to pytanie 26-latka odpowiedziała już jakiś czas temu w rozmowie z francuskimi mediami. "Urodziłam się w 1998 r., czyli w roku tygrysa. Spotykałam się z facetem, który był cały pokryty tatuażami. Pomyślałam, że tygrys może do mnie pasować. Jestem wojowniczką i nigdy się nie poddaję. Na początku nienawidziłam tatuaży, podobnie jak moi rodzice. Moja mama nie odzywała się do mnie przez tydzień, jak go sobie zrobiłam" - zdradziła na łamach "L'Equipe".