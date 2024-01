Aryna Sabalenka znalazła winnych klęski w finale. Powiedziała o tym wprost

To był wymarzony finał imprezy w Brisbane. Zmierzyły się w nim przecież dwie najwyżej rozstawione tenisistki. I panie, które mają sobie coś do udowodnienia. To był bowiem ich ósmy pojedynek, ale lepszy bilans miała Sabalenka. Wygrała pięć z nich, wszystkie w trzech setach, natomiast Rybakina już trzy, wszystkie w dwóch setach. Trend został więc podtrzymany.