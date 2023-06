Aryna Sabalenka znalazła sojuszniczkę? Rywalka przytacza jej słowa

Kamilla Rachimowa zakończyła już swój udział w Roland Garros. Zawodniczka przegrała z Aryną Sabalenką 6:2, 6:2. Reprezentantka Rosji po wyeliminowaniu z rozgrywek w Paryżu Magdaleny Fręch w rozmowie z dziennikarzem "Sport.pl" odniosła się do tematu wojny w Ukrainie. Co ciekawe, 21-latka przytoczyła słowa Białorusinki i podobnie jak ona apelowała, by nie łączyć sportu z polityką.