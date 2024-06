Aryna Sabalenka zawiodła. W białoruskich mediach wrze. "Nokaut"

Aryna Sabalenka ofiarą białoruskich mediów

Aryna Sabalenka w ostatnim czasie wydawała się raczej pewna zwycięstw (prócz meczów z Igą Świątek). Balonik puchł i puchł, aż w końcu pękł, gdy nie udało jej się pokonać Mirry Andriejewej znajdującej się dopiero na 38. miejscu w rankingu WTA. Media jasno skomentowały to, co działo się na paryskim korcie.

AP / © 2024 Associated Press

Aryna Sabalenka: Niewiarygodnie było widzieć, jak Iga ratuje ten mecz. WIDEO / AP / © 2024 Associated Press

"Wiecie, co najbardziej martwiło mnie przed spotkaniem Sabalenki w ćwierćfinale Roland Garros? Przewidywania! Były one w 100 procentach na korzyść Aryny. Bywa tak, że zwycięstwo przyznawane przed meczem mogą źle wpłynąć na grę faworytki. I tak Mirra Andriejewa, po Wiktorii Azarence, znokautowała drugą Białorusinkę" - można było przeczytać na portalu mlyn.by.

Arynę Sabalenkę dotknęła "zemsta"

"Rywalka chciała zemścić się za przegraną w Madrycie na początku maja. Sabalenka pokazywała, że odczuwa dyskomfort fizyczny, a Andriejewa widząc, w jakim jest stanie, uprościła swoją grę i do minimum sprowadziła liczbę swoich błędów. To doprowadziło do jej końcowego sukcesu" - pisali dla portalu smartpress.by.