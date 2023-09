Aryna Sabalenka zajęła się modą. Tenis zszedł na dalszy plan

25-latka rozgrywa życiowy sezon. W każdym turnieju wielkoszlemowym dotarła co najmniej do półfinału, przy okazji zgarniając tytuł w Australian Open i dochodząc do finału US Open. W dodatku 11 września oficjalnie objęła panowanie w kobiecym tenisie, przejmując stery od Igi Świątek, która po 75 tygodniach opuściła pozycję liderki rankingu.