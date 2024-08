Aryna Sabalenka wygrała seta, ale co się stało potem. Pomoc medyczna wezwana na kort

Tuż po godz. 19:00 czasu polskiego na korcie centralnym w Cincinnati pojawiła się Aryna Sabalenka, by rywalizować o awans do trzeciej rundy turnieju rangi WTA 1000 w stanie Ohio. Rywalką Białorusinki była Elisabetta Cocciaretto. W drugiej fazie spotkania Włoszce doskwierały problemy zdrowotne, udzielono jej pomocy medycznej. Mimo to podjęła walkę i dograła mecz do końca. Ostatecznie to jednak tenisistka z Mińska cieszyła się ze zwycięstwa 6:3, 6:4.