Aryna Sabalenka wyciska siódme poty na treningu. Jest "odpowiedź" Świątek

Iga Świątek po raz kolejny zakończyła sezon jako liderka światowego rankingu kobiecego tenisa . W 2022 roku jednak polska zawodniczka kompletnie zdominowała sezon, a jej rywalki nie były w stanie nawiązać do reprezentowanego przez nią na kortach poziomu. Panie jednak systematycznie "odrabiały lekcje" i ostatecznie udało im się znaleźć sposób na to, jak pokonać raszyniankę.

W ostatnich miesiącach rywalki z Aryną Sabalenką na czele robiły, co w ich mocy, aby wyprzedzić Igę Świątek w rankingu WTA. Ostatecznie Białorusince udało się zostać pierwszą rakietą świata. Było to po ostatnim w sezonie turnieju wielkoszlemowym US Open, kiedy to Sabalenka dotarła aż do finału , a Świątek niespodziewanie pożegnała się z nowojorską imprezą już na etapie 1/8 finału.