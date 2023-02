Po tym sukcesie zrobiła sobie przerwę, po powrocie na korty, we wtorek, Białorusinka nie dała żadnych szans Davis. W pierwszym secie pokonała ją do zera. W drugim było trochę więcej walki, ale 29-letnia Amerykanka była w stanie "ugrać" zaledwie jednego gema. Mecz trwał 59 minut. To było 12. zwycięstwo Sabalenki w tym sezonie, która wciąż nie doznała żadnej porażki.