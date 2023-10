Aryna Sabalenka do turnieju rangi WTA 1000 w Pekinie przystąpiła jako pierwsza rakieta świata i jedna z faworytek do wygranej. Białorusinka, która po US Open "strąciła z tronu" Igę Świątek, w pierwszej rundzie trafiła na Sofię Kenin (31. pozycja w rankingu). Mecz był popisem siły faworytki, która zamknęła spotkanie w dwóch setach i może już przygotowywać się do kolejnego starcia, w którym zmierzy się z Magdaleną Fręch lub Katie Boulter.