Nocny bój Eliny Switoliny z Aryną Sabalenką w 1/8 finału WTA w Rzymie miał do prawdy dramatyczny przebieg. Druga rakieta świata po porażce w pierwszym secie była w stanie odwrócić losy rywalizacji i ostatecznie wygrać to spotkanie. Nie mogłaby jednak cieszyć się z wygranej, gdyby nie wielki upór, wola walki i odporność na ból. Białorusinka miała problem z plecami, ale nie zamierzała się poddawać. Ostatecznie wszystko potoczyło się po jej myśli - zwyciężyła 4:6, 6:1, 7:6 (9-7) i już w środę zagra o półfinał z Jeleną Ostapenko.

Nie wiem dlaczego, ale po prostu nie potrafię odpuścić. Nie umiem dać za wygraną, choć tym razem prawdopodobnie miałam do tego prawo. Pomyślałam, że to moment, aby sprawdzić swojego ducha walki. I że jeśli uda mi się w tak ciężkich warunkach, to oznacza, że jestem silna. To było wyzwanie, ale jakoś przetrwałam

Tenis. Aryna Sabalenka nie wyklucza skreczu w Rzymie. Problemy Białorusinki

- Kontuzja jest dosyć poważna. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Fizjoterapeuci mówili mi, że to uraz mięśniowy, który powoduje duży ból pleców. Mam jeden dzień na dojście do siebie i mam nadzieję, że mi się to uda. Dam z siebie wszystko, ponieważ uwielbiam grać przy tych kibicach. Wygranie tego turnieju to jedno z moich marzeń. Zrobię, co mogę. Ale jeśli moje ciało powie mi "nie" i każe odpocząć, to tak zrobię, ponieważ Roland Garros jest już tuż za rogiem - ogłosiła Aryna Sabalenka.