Aryna Sabalenka w tarapatach, ale są dla niej dobre wieści. Sama ogłasza to wprost

Gdy docierasz do półfinału, nigdy nie jest łatwo. Jelena to wyśmienita zawodniczka. Stoczyłyśmy już kilka świetnych pojedynków. To będzie dla mnie trudne wyzwanie. Ale jestem zadowolona, że mogę się z nim zmierzyć. Dam z siebie wszystko, by wygrać. Mam nadzieję, że będę mogła zaprezentować swój najlepszy tenis

~ zakończyła swoją pomeczową wypowiedź Aryna Sabalenka