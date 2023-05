Aryna Sabalenka w centrum kolejnej burzy. Poszło o "dyskryminujący"... tort

Wiceliderka rankingu WTA Aryna Sabalenka - chcąc czy nie chcąc - znalazła się w centrum sporej debaty w mediach społecznościowych, która dotyczyła podejrzeń o dyskryminowanie tenisistek w stosunku do tenisistów przez organizatorów turnieju w Madrycie.

Białorusinka w sobotę zmierzy się z Igą Świątek w finale WTA Madryt. Tymczasem w piątek Sabalenka obchodziła swoje 25. urodziny. Zobacz: Wyjątkowy dzień dla Aryny Sabalenki. Ma powody do świętowania .

Jednak jedna z fanek zwróciła na Twitterze uwagę, że obchodzący tego samego dnia urodziny Carlos Alcaraz dostał tort nieporównywalnie bardziej okazały i wręczono go też z większą pompą.

Bianca Andreescu tropi niesprawiedliwość wobec Sabalenki. Niesłusznie?

Temat podchwyciła Bianca Andreescu , kanadyjska tenisistka, która podzieliła się tym postem na swoim koncie twitterowym, podkreślając, że " To nie wygląda odpowiednio". I rozpętała prawdziwą burzę w komentarzach.