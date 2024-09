Półfinały tegorocznego US Open w singlu kobiet, mimo nieobecności Igi Świątek, przyniosły nam ciekawe zestawienia. W pierwszym z nich doszło do pojedynku Aryny Sabalenki z miejscową zawodniczką - Emmą Navarro. Amerykanka stawiała trudne warunki faworytce, momentami imponowała returnem i znakomitą defensywą. Wróciła w drugim secie, ale to było jednak za mało, by wyeliminować wiceliderkę rankingu WTA. Tenisistka z Mińska wygrała 6:3, 7:6(2) i zameldowała się w finale zmagań.