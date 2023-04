Iga Świątek zagra w turnieju WTA 500 w Stuttgarcie, który rozgrywany jest w dniach 17-23 kwietnia. Polka przystąpi do rywalizacji po blisko miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją żeber. Nasza zawodniczka w Stuttgarcie broni tytułu sprzed roku, choć wyzwanie zamierza rzucić jej Aryna Sabalenka.

Sabalenka rzuca wyzwanie Świątek. "Za wszelką cenę"

Jak przekazał dyrektor turnieju Markus Guenthardt, Białorusinka jest niezwykle zdeterminowana, by tym razem pokonać Świątek i odrobić nieco strat w rankingu WTA. A przede wszystkim udowodnić, że to ona jest w tej chwili najlepszą tenisistką na świecie.

- Występ dwójki ubiegłorocznych finalistów to świetna sprawa dla każdego dyrektora turnieju. Aryna jest dwukrotną wicemistrzynią i powiedziała mi, że tym razem chce wygrać turniej za wszelką cenę - powiedział jeszcze przed rozpoczęciem zawodów dyrektor turnieju.

Co więcej, jego zdaniem triumf Białorusinki jest jak najbardziej możliwy. - Sabalenka grała znakomicie na Australian Open i w pełni zasłużyła na zwycięstwo w swoim pierwszym Wielkim Szlemie. To dla niej odpowiednia motywacja do spełnienia marzenia o wygraniu turnieju w Stutgarcie i oczywiście zgarnięciu Porsche - stwierdził Guenthardt.