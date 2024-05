Aryna Sabalenka przetrwała dramatyczne chwile. Takie sceny tuż po meczu

To spotkanie przejdzie do historii rzymskiego turnieju, bez żadnych wątpliwości. Po pierwszym secie bliżej sukcesu była Elina Switolina, grała sprytnie, wygrała 6:4. A później Aryna Sabalenka wskoczyła na momentami niebotyczny poziom, rozstawiała bezradną rywalkę po korcie i gdy już miała wyrównać na 1:1, chwyciła się za plecy, na twarzy pojawił się ból. Z kortu nie zeszła. Mimo kontuzji zagrała kapitalnie, ofiarnie. Obroniła trzy piłki meczowe, wygrała 4:6, 6:1, 7:6 (7) i awansowała do ćwierćfinału.

Reklama