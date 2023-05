Od początku sezonu 2023 Aryna Sabalenka znajduje się w znakomitej dyspozycji. Wygrała Australian Open oraz turnieje w Adelajdzie i Madrycie. Nikt w tym roku nie zdobył więcej tytułów - Iga Świątek i Belinda Bencic mają po dwa. Należy także dodać, że Białorusinka doszła do dwóch kolejnych finałów. Zrobiła to w Indian Wells i Stuttgarcie, jednak to wspomniana Polka i Jelena Rybakina sięgały tam po końcowy triumf.