Aryna Sabalenka przerwała ciszę, ogłosiła to kibicom. "Zapomniałam powiedzieć"

9 września po triumfie w wielkoszlemowym US Open Aryna Sabalenka napisała na platformie X, że robi sobie kilka dni wolnego od treningów, bo chce poświętować zwycięstwo w Nowym Jorku. Od tamtej pory do wtorku nie wysłała ani jednego wpisu. Przerwała ciszę ogłoszeniem kibicom, że wróciła na kort, by przygotowywać się do kolejnych wyzwań.