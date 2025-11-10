Partner merytoryczny: Eleven Sports

Aryna Sabalenka przemówiła po WTA Finals. Zdobyła się na szczerość, wszystko wyznała

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W miniony weekend zakończył się sezon WTA 2025. Ostatnim aktem kampanii był finał turnieju WTA Finals, w którym zmierzyły się ze sobą Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Ostatecznie 6:3, 7:6(0) lepsza okazała się Kazaszka, która po raz pierwszy wygrała tę imprezę. Co ciekawe, w poniedziałek w nocy Białorusinka zamieściła w internecie wpis i zdecydowała się podsumować 2025 rok.

Aryna Sabalenka
Aryna SabalenkaAA/ABACAAFP

W Rijadzie w sobotę odbył się wielki finał turnieju zwieńczającego cały sezon 2025, WTA Finals. W nim rywalizowały między sobą liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka oraz zawodniczka rozstawiona z numerem szóstym Jelena Rybakina, czyli pogromczyni m.in. Igi Świątek, która swój udział zakończyła już na etapie fazy grupowej.

Finalnie po bardzo emocjonującym starciu 6:3, 7:6(0) wygrała zawodniczka z Kazachstanu. Tym samym odniosła jeden z największych i najważniejszych sukcesów w swojej karierze. Co więcej, zdołała także pokaźnie się wzbogacić, bowiem nagroda za ten turniej jest największą w całej kampanii. Organizatorzy przewidzieli dla najlepszej zawodniczki aż 5,235 mln dolarów (ok. 19 mln złotych).

Sabalenka mimo porażki w decydującym starciu zdecydowanie może mieć powody do radości. W 2025 roku wygrała aż cztery turnieje - w Brisbane, Miami, Madrycie oraz wielkoszlemowy US Open w Nowym Jorku. Do tego drugi raz z rzędu zakończy rok na pierwszym miejscu w światowym rankingu WTA.

Jelena Rybakina
WTA Finals

    Co ciekawe, zawodniczka po turnieju w Rijadzie zamieściła w mediach społecznościowych wpis podsumowujący sezon.

    Wpis Sabalenki niesie się po internecie. "Już koniec"

    Tenisistka przyznała, że sezon 2025 był dla niej bardzo ciężki oraz wielokrotnie miała wzloty i upadki. Mimo to utrzymała prowadzenie w rankingu WTA, a także, jak już wspomnieliśmy, wywalczyła kolejne trofea w swojej karierze. Na zakończenie dodała, że jest wdzięczna za wszystko, co ją spotkało w tym roku.

    - I to już koniec sezonu 2025! To był ciężki rok, ale niesamowicie satysfakcjonujący. Tytuł wielkoszlemowy, World #1 drugi rok z rzędu, a kilka trofeów później... Nie udałoby mi się bez Team Tiger - ludzi, którzy są przy mnie cały czas. W tym roku nauczyłam się tak wiele poprzez wzloty i upadki na każdym turnieju oraz treningu pomiędzy. Czuje się błogosławiona i wdzięczna za to wszystko. Sezon 2026 - dawaj - napisała.

    Prócz wpisu liderka rankingu WTA dodała także kilka fotografii z całego sezonu. Aktualnie Sabalenkę czekają zasłużone wakacje. Jak sama zapowiedziała prosto z Rijadu udaje się na Malediwy, gdzie spędzi najbliższe chwile.

    Maks Kaśnikowski triumfował w Montrealu
    Tenis

    Tenisistka w czerwonej sukience z rakietą w dłoni wyraża silne emocje i triumf, będąc na korcie, najprawdopodobniej po wygraniu ważnej wymiany lub punktu.
    Aryna Sabalenka w trakcie WTA Finals 2025Artur WidakAFP
    Zawodniczka tenisa w emocjonalnym momencie na korcie, ubrana w czerwono-fioletowy strój sportowy, ściska pięść i wykrzykuje z radości lub determinacji po udanej akcji.
    Aryna Sabalenka FAYEZ NURELDINEAFP
    Sportowiec w czerwonym stroju tenisowym z widocznym logo marki na tle ciemnego boiska, wyraz skupienia na twarzy, kilka naszyjników na szyi, mocne oświetlenie wydobywające sylwetkę z mroku.
    Aryna Sabalenka rywalizowała z Jessicą Pegulą podczas WTA Finals 2025STR / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

