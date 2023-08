Turniej WTA 1000 w Cincinnati wkracza w decydującą fazę. Awans do półfinału rozgrywek wywalczyła liderka światowego rankingu Iga Świątek . Raszynianka w sobotę (19.08) stoczy bój z reprezentantką Stanów Zjednoczonych Coco Gauff. Jeśli wygra to spotkanie, jej rywalką w wielkim finale będzie zwyciężczynią pary Karolina Muchova - Aryna Sabalenka .

Białorusinka w ćwierćfinale pokonała Ons Jabeur 7:5, 6:3 i tym samym zrewanżowała się za porażkę na Wimbledonie. Nie można jednak powiedzieć, że było to wyrównane spotkanie, bowiem Tunezyjka doznała urazu prawej stopy i nie była w stanie grać cały czas na wysokim poziomie. Po ostatniej piłce 25-latka pochodząca z Mińska skomentowała swój występ. Padły również wymowne słowa o publiczności .

Aryna Sabalenka powiedziała, co myśli o zachowaniu kibiców. Nie zamierzała owijać w bawełnę

"Cieszę się, że wygrałam to spotkanie. Trochę mi szkoda Ons i przykro mi z jej powodu. Mam nadzieję, że szybko wyzdrowieje i wróci na wielkoszlemowy US Open. Jest fantastyczną tenisistką. Denerwuje mnie, ale w dobry sposób. Jabeur to naprawdę trudna rywalka" - stwierdziła wiceliderka rankingu WTA.