Aryna Sabalenka podbiła stawkę. Najpierw drinki, teraz kolejna obietnica

Sabalenka rozkręcała się z meczu na mecz, aż ostatecznie wygrała turniej w Cincinnati, pokonując w finale Jessikę Pegulę. Z Amerykanką ponownie zmierzy się już w sobotę, a tym razem stawką spotkania będzie triumf w wielkoszlemowym US Open. Białorusinka do finału awansowała dzięki pokonaniu innej reprezentantki Stanów Zjednoczonych - Emmy Navarro.

US Open. Aryna Sabalenka podniosła stawkę

W nocy z czwartku na piątek czasu polskiego Sabalenka zagrała z Navarro, która w pierwszym secie ugrała zaledwie trzy gemy, ale w drugim już poważnie postraszyła faworytkę i doprowadziła do tie-breaka. W tym ostatecznie górą była Białorusinka, pieczętując tym samym awans do finału US Open.

Wiceliderkę światowego rankingu zapytano także o to, czy skupia się na tym, z kim zagra w finale. Półfinał Peguli z Karoliną Muchovą rozegrano bowiem po meczu Sabalenki, przez co jeszcze nie wiedziała, z kim przyjdzie jej się zmierzyć.

"Nie, nie obchodzi mnie to, ponieważ dzisiaj to był dobry test przy publiczności wspierającej moją rywalkę. Nawet jeśli będzie to Pegula, nie dbam o to. Jestem gotowa zmierzyć się z każdym" - zadeklarowała.