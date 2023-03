Aryna Sabalenka pierwszą finalistką Indian Wells

Sakkari wydawała się rywalką, która może mieć sposób na Sabalenkę. Wygrała z nią dwa ostatnie mecze, oba w WTA Finals - w Guadalajarze w 2021 roku i Fort Worth w 2022 roku. Ale w meczu w Indian Wells nie miała za wiele do powiedzenia.

Bezradna Sakkari i bezwzględna Sabalenka

Pierwszy set trwał niemal tyle co opóźnienie - 38 minut. Greczynka miała swój moment na to, by dopaść wiceliderkę rankingu. Zaczęła źle. Przegrywała już 1:3, ale po dobrym gemie, grając odważnie i trzymając rywalkę pod presją, odrobiła stratę serwisu. Sabalenka oddała break pointa, popełniając podwójny błąd serwisowy.