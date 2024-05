Aryna Sabalenka otrzymała wyjątkowy prezent. Pochwaliła się w sieci

Aryna Sabalenka od kilkunastu już miesięcy zaliczana jest do grona n ajgroźniejszych rywalek obecnej liderki światowego rankingu kobiecego tenisa, Igi Świątek . Białorusinka wielokrotnie udowadniała już, że stać ją na występy na naprawdę wysokim poziomie - na swoim koncie ma ona bowiem dwa tytuły wielkoszlemowe wywalczone na kortach ziemnych w Melbourne w ramach turnieju Australian Open. Wiceliderka rankingu WTA znakomicie radzi sobie także na innych nawierzchniach, w tym m.in na mączce. W ubiegłym roku wygrała ona turniej w Madrycie , pokonując w finale Igę Świątek. Niestety, tym razem gwiazda z Mińska nie miała tyle szczęścia.

W sobotę 4 maja odbył się mecz finałowy kobiecego turnieju singlowego w Madrycie, podczas którego o końcowe trofeum walczyły światowa "jedynka" i "dwójka" - Iga Świątek i Aryna Sabalenka. Choć spotkanie to było naprawdę wyrównane, obrończyni tytułu nie była jednak w stanie pokonać liderki światowego rankingu i ostatecznie po trzysetowej batalii przegrała 5:7, 6:4, 6:7(7).

Aryna Sabalenka skończyła 26 lat. Pochwaliła się urodzinowym prezentem

Zawodniczka z Białorusi ze stolicy Hiszpanii nie wyjedzie jednak niezadowolona. Na krótko po zakończeniu finałowego starcia z Igą Świątek Aryna Sabalenka zaczęła świętować swoje 26. urodziny w Madrycie. Solenizantka w niedzielę przeniosła się jednak do Rzymu, a po południu pochwaliła się prezentem, jaki otrzymała tuż po przyjeździe do Włoch. "To był miły początek urodzin" - napisała na Insta Stories, chwaląc się zestawem modnej biżuterii, torebką i bukietem kwiatów.