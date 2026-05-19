Aryna Sabalenka od wielu lat znajduje się w ścisłej czołówce najlepszych tenisistek świata. Białorusinka długimi latami walczyła o premierowy triumf w Wielkim Szlemie. Ta sztuka po raz pierwszy udała się jej na początku 2023 roku, gdy pochodząca z Mińska tenisistka okazała się najlepsza podczas ówczesnego Australian Open.

Sabalenka aktualnie ma na koncie cztery wygrane turnieje wielkoszlemowe w rywalizacji singlistek. Do kolejnego triumfu w Australian Open Białorusinka w latach 2024-2025 była najlepsza podczas nowojorskiego US Open. 28-latka jest aktualnie liderką światowego rankingu WTA, a jej przewaga nad resztą rywalek jest imponująca.

Na początku roku Sabalenka przegrała tylko jeden mecz - finał Australian Open z Jeleną Rybakiną. Białorusinka jeszcze przed wyprawą do Melbourne była najlepsza w Brisbane, a później triumfowała również w turniejach rangi WTA 1000 w Indian Wells oraz Miami.

Aryna Sabalenka wróciła do wspomnień o zmarłym ojcu. W taki sposób zmarł

Na kortach ziemnych idzie jej jednak znacznie gorzej - Sabalenka w Madrycie została wyeliminowana w ćwierćfinale przez Hailey Baptiste, a niewiele ponad tydzień później w Rzymie lepsza od niej okazała się Rumunka Sorana Cirstea. Nie stanowi to dla niej pozytywnej prognozy przed zbliżającym się Rolandem Garrosem. W Paryżu Białorusinka jeszcze nie wygrała - rok temu osiągnęła tam swój najlepszy wynik, docierając do finału.

W przypadku Sabalenki równie głośno co o wyczynach sportowych w przestrzeni medialnej było również o jej życiu prywatnym. A w tym nie brakowało dramatów. W marcu 2024 roku tragicznie zmarł były partner Białorusinki Konstantin Kołcow. Liderka światowego rankingu w mediach częściej wspomina jednak o zmarłym w 2019 roku ojcu, który jako pierwszy kształtował jej tenisową karierę.

Sabalenka w rozmowie z redakcją "Vogue'a" wraca do tamtych wydarzeń, przedstawiając kilka wstrząsających faktów. Jej ojciec zmarł nagle na zapalenie opon mózgowych, gdy Aryna miała zaledwie 21 lat. Jak dzisiaj opowiada, w przypadku jej ojca pomoc mogła zostać udzielona zdecydowanie za późno. Jak wspomina, jej matka dwukrotnie wzywała karetkę, lecz ratownicy medyczni nie zabrali go do szpitala, a po podaniu leków zbijających gorączkę pozostawili go w domu. Za trzecim razem ojciec Sabalenki trafił do szpitala, lecz na ratunek było już za późno.

- Zabrali go trzeciego dnia i było już za późno. Mojej mamie było jeszcze trudniej. Dopiero później zdałam sobie sprawę, jak bardzo cierpiała moja siostra. Obie byłyśmy córeczkami tatusia - wyznała Sabalenka.

Sabalenka na łamach "Vogue'a" nie po raz pierwszy podkreśliła jak kluczową rolę w jej życiu odgrywał przedwcześnie zmarły ojciec. Jego odejście do dziś budzi w niej ogromne emocje, a od samego początku w przepracowaniu straty najbardziej pomagała jej gra w tenisa.

Aryna Sabalenka AFP

Aryna Sabalenka MARK AVELLINO AFP

Aryna Sabalenka Clive Brunskill AFP

Alex de Minaur - Francisco Cerundolo. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport