Aryna Sabalenka odbierze dominację Świątek? "Jest teraz zupełnie inna"

Rozwój zawodniczki urodzonej w Mińsku dostrzegł legendarny John McEnroe, który nie szczędził komplementów. - Serwis był dla niej wcześniej wielkim problemem. To, że go rozwiązała, pokazuje jak jest mocna psychicznie. Nie sądzę, by wiele się zmieniło w kwestii techniki. Czasami gra trochę bezpieczniej. Gdy nerwy przeszkadzają, jest to słuszne. Innym razem próbuje mocno uderzyć po drugim serwisie, próbując po prostu iść na całość - przyznał, cytowany przez eurosport.com.