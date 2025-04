Aryna Sabalenka nigdy tu nie wygrała. Przywitano ją jak królową

Aryna Sabalenka przyjechała już do Stuttgartu, by w tym roku spróbować powalczyć o swoje pierwsze zwycięstwo w tym turnieju. Choć prawdziwą królową tutejszych kortów wciąż wydaje się być Iga Świątek, to nie ona została jak królowa przywitana. Wszystko za sprawą fanklubu Białorusinki, który przyjechał na miejsce i postanowił zrobić jej niespodziankę. W mediach społecznościowych turnieju pojawiło się wideo z tego zdarzenia.