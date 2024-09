Aryna Sabalenka nadała w środku nocy wiadomość ws. startu w Pekinie. Jest potwierdzenie

Aryna Sabalenka już w Pekinie. Białorusinka rozwiała wątpliwości co do swojego startu

Wiemy już za to, co ze startem Aryny Sabalenki. Tenisistka z Mińska rozwiała wątpliwości zamieszczając w środku nocy naszego czasu relację na swoim koncie na Instagramie. Widzimy na niej, że 26-latka dotarła już do Pekinu i przy okazji została pięknie ugoszczona w hotelu, w którym się ulokowała. Przy okazji przypomniano jej najważniejsze trofea zdobyte w ostatnich dwóch sezonach.

Kto wie, być może kolejne zdobędzie właśnie w stolicy Chin. Po wycofaniu Igi Świątek z marszu stała się główną kandydatką do tytułu. Pytanie tylko czy Białorusinka utrzymała wysoką formę z drugiej części amerykańskiego swingu. Po US Open sporo odpoczywała, przebywała na terenie Europy. Razem ze swoim ukochanym chwalili się zdjęciami m.in. z Grecji.

Trzykrotna triumfatorka imprez wielkoszlemowych w singlu stanie w Pekinie przed szansą, by powrócić na szczyt rankingu WTA Race, biorącego pod uwagę wyłącznie rezultaty osiągnięte w tym sezonie. Obecnie traci 409 pkt do liderującej Igi Świątek. Musi zatem dotrzeć co najmniej do finału, by wyprzedzić naszą reprezentantkę. Jeśli tego dokona, stanie na pole position do wejścia na szczyt w głównym notowaniu kobiecego tenisa na koniec 2024 roku. Szykują się pasjonujące tygodnie w rozgrywkach WTA.