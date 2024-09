Aryna Sabalenka na korcie, powtórka z Australian Open. Rywalka aż podziękowała

Aryna Sabalenka jest już w Pekinie, gdzie pod nieobecność Igi Świątek przystąpi do turnieju rozstawiona z numerem pierwszym. Białorusinka przed pierwszym meczem trenowała z Barborą Krejcikovą, którą po raz pierwszy od US Open zobaczymy na korcie. Mistrzyni Wimbledonu w mediach społecznościowych odniosła się później do wspólnego treningu z zawodniczką, z którą przegrała w ćwierćfinale tegorocznego Australian Open.