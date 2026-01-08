Partner merytoryczny: Eleven Sports

Aryna Sabalenka musiała czekać kilka godzin. Trzy tie-breaki w Brisbane

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Aryna Sabalenka pokonała Soranę Cirsteę i zameldowała się w ćwierćfinale turnieju WTA 500 w Brisbane, a następnie mogła w spokoju oczekiwać na wyłonienie kolejnej rywalki. Jej nazwisko poznała kilka godzin później, będzie nią triumfatorka meczu Diana Sznajder - Madison Keys, który był zacięty i trzymał w napięciu aż do samego końca. Każdy z trzech setów kończył się bowiem tie-breakiem.

Dwie tenisistki ubrane w sportowe stroje podczas meczu tenisowego, każda na osobnym tle, skoncentrowane na rywalizacji, jedna z uniesioną ręką, druga z zaciśniętą pięścią w geście triumfu.
Aryna Sabalenka w ćwierćfinale turnieju w Brisbane zagra z Madison KeysFAYEZ NURELDINE/BURAK AKBULUT/ANADOLU AFP

W nocy ze środy na czwartek czasu polskiego rozegrano kolejne mecze turnieju WTA 500 w Brisbane - w ćwierćfinale zameldowała się Jelena Rybakina, swoje zadanie wykonała również Aryna Sabalenka. Białorusinka broni tytułu i jest coraz bliżej tego, by powtórzyć wynik sprzed roku. Najpierw musi jednak wygrać jeszcze trzy mecze, w tym ćwierćfinałowe starcie.

Liderka rankingu WTA turniej rozpoczęła od ogrania Cristiny Bucsy, teraz rozprawiła się z Soraną Cirsteą. Kilka godzin później wyłoniono kolejną rywalkę urodzonej w Mińsku zawodniczki. Jest nią triumfatorka meczu Diany Sznajder (21. w rankingu WTA) z mistrzynią ubiegłorocznego Australian Open, Madison Keys (7. w rankingu).

Tenis, WTA Brisbane. Trzy tie-breaki w meczu Sznajder - Keys

Rosjanka i Amerykanka z racji rozstawienia walkę o tytuł w Australii rozpoczęły od drugiej rundy - Sznajder pokonała występującą od niedawna pod austriacką flagą Anastazję Potapową, Keys poradziła sobie ze swoją rodaczką, McCartney Kessler. I tak trafiły na siebie w trzeciej rundzie, to było ich trzecie spotkanie w zawodowym tourze - oba poprzednie mecze wygrała Keys.

    Kibice śledzący starcie 21. i 7. zawodniczki rankingu byli świadkami zaciętego starcia. Sznajder wprawdzie jako pierwsza przełamała rywalkę i prowadziła już 4:2, ale Keys udało się wyrównać stan rywalizacji, a następnie doprowadzić do tie-breaka. W tym górą była Rosjanka.

    Również druga partia zakończyła się tie-breakiem, miała zresztą podobny przebieg, bo Rosjanka znowu prowadziła już 4:2. Keys ponownie szybko odpowiedziała przełamaniem powrotnym, dalej gra toczyła się gem za gem, aż doszło do tie-breaka. W tym pierwsze dwie piłki padły łupem Sznajder, ale 21-latka z Moskwy nie była w stanie utrzymać prowadzenia. Keys wygrała cztery kolejne akcje, Sznajder z kolei wyglądała na zirytowaną i bezradną, przy stanie 4:2 zaczęła rozkładać ręce i spoglądać w kierunku swojego boksu.

    Amerykanka po chwili przegrała wymianę posyłając piłkę w aut, jej rywalka zaś odegrała forhendem w siatkę. Keys miała więc wciąż dwa punkty przewagi, a po chwili pierwszą piłkę setową, której jednak nie wykorzystała. Drugą już wykorzystała przy pomocy Sznajder, która popełniła podwójny błąd serwisowy. Rosjance aż puściły nerwy, ze złości uderzyła rakietą o kort.

    Wielkie emocje w meczu Diana Sznajder - Madison Keys

    Trzecia odsłona boju o ćwierćfinał w Brisbane rozpoczęła się od dwóch przełamań. Mało brakowało, a od razu doszłoby do trzeciego, ale finalnie Keys wybroniła break pointa. I poszła za ciosem, przełamała Sznajder, prowadziła już 3:1. Rosjanka broni nie złożyła, w końcówce kolejnego gema zmusiła rywalkę do dojścia do siatki i błędu przy odegraniu wolejem, w taki sposód odrobiła stratę przełamania. Po tym gemie Keys ponownie poprosiła o pomoc medyczną - wcześniej fizjoterapeutka udzielała jej pomocy w przerwie między drugim a trzecim setem. Problemy zaczęła sygnalizować również Rosjanka, której doskwierał ból lewej ręki.

    Keys przy stanie 4:4 rozegrała wręcz bezbłędnego gema, kapitalnie serwując, później przy podaniu Rosjanki wypracowała dwie piłki meczowe. Nie zdołała ich jednak wykorzystać, Sznajder wykorzystała swój atut, jakim jest leworęczność i posłała kilka trudnych piłek, wychodząc z opresji i broniąc podanie.

    Ostatecznie, podobnie jak w dwóch wcześniejszych setach, o losach partii zdecydował tie-break. W tym górą była Keys i to ona po zwycięstwie 2:1 (6(5):7, 7:6(5), 7:6(4) zameldowała się w ćwierćfinale, w którym zagra z Aryną Sabalenką. Po raz ostatni Amerykanka mierzyła się z Białorusinką w półfinale ubiegłorocznego Indian Wells, wówczas liderka światowego rankingu zdeklasowała ją w stosunku 6:0, 6:1.

    Brisbane (K)
    1/8 finału
    08.01.2026
    06:30
    Zakończony
    Wszystko o meczu

    Statystyki meczu

    Diana Sznajder
    1 - 2
    Madison Keys
    Wygrane break pointy
    0
    0
    % wygranych break pointów
    0%
    0%
    Break pointy
    0
    0
    Błędy serwisowe
    0
    0
    Asy serwisowe
    0
    0
    Punkty
    0
    0

    Diana Sznajder na turnieju w Hongkongu
    Diana SznajderPETER PARKSAFP
    Madison Keys
    Madison KeysAngela WeissAFP
    Madison Keys
    Madison KeysMARTIN KEEP / AFPAFP

