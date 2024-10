Aryna Sabalenka już po starciu z grupową rywalką. Wielki powrót Jeleny Rybakiny w Rijadzie

Na powrót Jeleny Rybakiny musieliśmy czekać mniej więcej tyle czasu, co w przypadku Igi Świątek. Reprezentantka Kazachstanu jest już w Rijadzie i szlifuje formę, by jak najlepiej zaprezentować się podczas WTA Finals. Dzisiaj doszło do ciekawego starcia na korcie z jej udziałem. Mistrzyni Wimbledonu 2022 trenowała o poranku z Aryną Sabalenką. Był to przedsmak tego, co wydarzy się już za kilka dni. Obie zawodniczki trafiły do jednej grupy i zagrają ze sobą 4 lub 6 listopada.