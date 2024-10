Aryna Sabalenka już ozłocona w Chinach. Iga Świątek może o tym tylko pomarzyć

Aryna Sabalenka w wielkim stylu doszła do finału turnieju w Wuhan

Sabalenka pokonuje Navarro w dwóch setach i awansuje do drugiego z rzędu finału US Open

Aryna Sabalenka zapisze na koncie miliony złotych

Nagrody dla zawodniczek w Wuhan są wysokie i pokazują, że Chińczycy chcą zaangażować się mocniej w kobiecy tenis. Walka o tytuł to również walka o spore sumy i nawet przegrana tenisistka będzie miała sporo dolarów na otarcie łez. Już za samą grę na ostatnim etapie turnieju zawodniczki mogą otrzymać 309 280 dolarów. W przeliczeniu to około 1,2 miliona złotych.

Wygrana tenisistka otrzyma za to kwotę niemal dwukrotnie większą. Chodzi o 525 115 dolarów, co w przeliczeniu daje nieco ponad 2 miliony złotych. Z pewnością Aryna Sabalenka i Qinwen Zheng nie grają więc o pietruszkę. Sabalenka liczy na to, że będzie mogła na swoim koncie zapisać kolejny tytuł i punkty w rankingu WTA. Pieniądze to ważny dodatek.