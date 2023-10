Aryna Sabalenka jest nie do zdarcia. Iga Świątek zrobiła to już cztery razy

Na początku roku triumfowała w Australian Open w Melbourne, a w tym sezonie jest jedyną tenisistką, która dochodziła co najmniej do półfinałów każdego z wielkoszlemowych turniejów. W ostatnim w tym roku, US Open w Nowym Jorku, Sabalenka w finale przegrała z Amerykanką Cori Gauff. Mimo to Białorusinka została nowym numerem jeden kobiecego tenisa, wyprzedzając Świątek.