Musiałam walczyć, niezależnie od tego co działo się na korcie. Pokazałam, że jestem bardzo silną osobą i czuję ogromną dumę ze swojej postawy. Czasem trzeba się podejmować trudnych wyzwań, takich, gdy wszystko zdaje się być przeciwko tobie. To też dobre przygotowanie do Wielkiego Szlema, ponieważ tam też nie wszystko idzie po twojej myśli i trzeba z tym walczyć

~ dodała Aryna Sabalenka (cytat za: wtatennis.com)