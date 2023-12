Aryna Sabalenka i Paula Badosa górą. Team Kites zaczął mecz od zwycięstwa

Sabalenka i Badosa wygrały wykorzystały następnie swój serwis i prowadziły 4:3. Jak się okazało, następny gem miał decydujące znaczenie dla losów spotkania. Wprawdzie Andriejewa i Kenin wygrały dwie pierwsze piłki i było 30:0 dla zawodniczek Eagles, jednak rywalki najpierw doprowadziły do 30:30, a następnie stanęły przed szansą na przełamanie, którą wykorzystały . W tym momencie było więc już 5:3 i mecz zmierzał do końca.

W następnym spotkaniu przyszła pora na miksty - Badosa zagrała ze Stefanosem Tsitsipasem, a Kenin z Daniłem Miedwiediewem. Do stanu 3:3 był remis, po czym Badosa i Tsitsipas od razu objęli prowadzenie 30:0 i stanęli przed szansą na przełamanie. Wprawdzie później było jeszcze 40:40, ale ostatecznie gem przyniósł sukces Hiszpance i Grekowi. Duet, który jest parą także w życiu prywatnym, wygrywając 5:3 stanął kilka chwil później przed szansą na wykorzystanie kolejnego break-pointa, jednak Miedwiediew uratował sytuację swoim serwisem. Wprawdzie Tsitsipas sprawdzał jeszcze, czy rywal nie popełnił podwójnego błędu serwisowego, który przy tym wyniku oznaczałby koniec gry, ale challenge wykazał, że zagranie było prawidłowe. Co się odwlecze to nie uciecze - Badosa i Tsitsipas w ostatnim gemie oddali tylko piłkę i wygrywając 6:4 podwyższyli prowadzenie Kites do 12:7.