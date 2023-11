Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina rozpoczną sezon w Brisbane. "Australia to specjalne miejsce"

Aryna Sabalenka rozpocznie przygotowania do obrony tytułu w wielkoszlemowym Australian Open od turnieju w Brisbane, ogłosili we wtorek organizatorzy tej imprezy. Zobaczymy też w niej pokonaną przez Białorusinkę w finale turnieju w Melbourne reprezentantkę Kazachstanu Jelenę Rybakinę. Obie tenisistki są wielkimi rywalkami Igi Świątek. Impreza w Brisbane potrwa od 31 grudnia do 7 stycznia.