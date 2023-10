Aryna Sabalenka grzmi po zmianach WTA. Reakcja Igi Świątek mówi wszystko, ważne słowa

Uważam, że jest to rozsądne rozwiązanie, chociaż do tej pory się w nie nie zagłębiałam. Wiem, jak to jest spieszyć się po turnieju, w którym grasz do końca. Nie mam wtedy czasu na odpoczynek i odpowiednie przygotowania. Uważam, że ta zasada jest w bardzo porządku i ma sens

~ podkreśliła Iga Świątek cytowana przez portal tennisuptodate.com.