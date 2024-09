Aryna Sabalenka czekała, a jej zmora znów nie dała rady. Odpada, nie zagra z Białorusinką

Qinwen Zheng miała trudniejszą drogę od Donny Vekić do czwartej rundy US Open. W pierwszych dwóch rundach Chinka musiała odrabiać straty w pojedynkach z Amandą Anisimovą i Eriką Andriejewą. W potyczce z Jule Niemeier poszło jej już o wiele łatwiej, straciła zaledwie trzy gemy . Chorwatka z kolei nie straciła żadnego seta przeciwko Kimberly Birrell, Greet Minnen i Peyton Stearns.

Dzięki temu otrzymaliśmy rewanżowy pojedynek za olimpijski finał. Po tym, jak Zheng pokonała Igę Świątek w półfinale, w starciu o olimpijski tytuł pewnie pokonała Vekić . Chorwatka odczuła podczas tamtego spotkania trudy całego turnieju, w dodatku nawierzchnia nieco bardziej sprzyjała Chince. Teraz obie miały okazję zmierzyć się na nawierzchni twardej, przez co zapowiadało się na bardziej wyrównane starcie niż w Paryżu.

Trzysetowe starcie w rewanżu za olimpijski finał. Znamy rywalkę Aryny Sabalenki

Od początku obserwowaliśmy bardzo ciekawą walkę, żadna z zawodniczek nie zamierzała odpuszczać. W gemie otwarcia Chinka przeszła skuteczną próbę gry pod presją. Od stanu 15-30 zaserwowała trzy asy i udanie otworzyła batalię. Podobnie było także w piątym gemie - wówczas również wyszła z takiej samej sytuacji, jeszcze raz korzystając ze znakomitego podania. Chwilę później Donna miała delikatny kryzys. Prowadziła 40-15 przy swoim podaniu, ale dopuściła do break pointów dla przeciwniczki. Ostatecznie wyszła jednak z opresji i wyrównała na 3:3.

W dalszym fragmencie nie obserwowaliśmy już żadnej okazji na przełamanie. Obie bardzo solidnie pilnowały swojego podania, przez co o losach pierwszej, zaciętej partii decydował tie-break. Solidniejsza w tej rozgrywce okazała się Chinka. Najpierw wyszła na 4-1, a potem Chorwatka podarowała jej jeszcze punkt po podwójnym błędzie i zrobiło się 5-2 z podwójnym mini-breakiem. Później Qinwen utrzymała oba swoje podania i wygrała seta 7:6(2).

Start drugiej odsłony przyniósł nam mały zwrot akcji. Tym razem jako pierwsza serwowała Vekić i to ona mogła wywierać presję na przeciwniczce wynikiem. Po ponad godzinie gry doczekała się pierwszych szans na przełamanie . Premierową okazję zmarnowała, ale nie podłamała się tym faktem. Po chwili pojawił się drugi break point, przy którym wymusiła błąd na rywalce i zrobiło się 2:0.

28-latka nie poszła jednak za ciosem. W następnym gemie dała Qinwen odrobić stratę przełamania, mimo okazji na 3:0 . Najpierw popełniła podwójny błąd serwisowy, a później dwie kosztowne pomyłki podczas rozgrywanych akcji. Po kilku minutach doszło do wyrównania stanu w drugim secie. Donna miała dwie okazje na 4:2, jednak tym razem złota medalistka z Paryża zaprezentowała się bardzo skutecznie w momencie zagrożenia. W dziesiątym gemie Chorwatka dopięła swego. Pojawiały się kolejne setbole i w końcu za trzecim udało się zakończyć partię wynikiem 6:4.

To był decydujący moment spotkania. W następnym gemie mistrzyni olimpijska przełamała do zera i przy stanie 5:2 serwowała po zwycięstwo. Dokonała tej sztuki, kończąc spotkanie wynikiem 7:6(2), 4:6, 6:2 po blisko 180 minutach rywalizacji, grubo po godz. 2:00 czasu lokalnego. W ćwierćfinale będziemy zatem świadkami rewanżu za finał Australian Open, gdzie Qinwen Zheng przegrała z Aryną Sabalenką. Białorusinka nie zagra za to z Donną Vekić - Chorwatka ma bilans 6-2 w bezpośrednich starciach z tenisistką urodzoną w Mińsku.