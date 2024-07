Armagedon na Wimbledonie, organizatorzy pilnie reagują. Nie ma innego wyjścia

Już rok temu nauczyłem się w Londynie, by na prognozy pogody patrzeć najdalej dzień do przodu . Jesteśmy na wyspie w północno-wschodniej części Atlantyku, gdzie pogoda zmienia się niczym w kalejdoskopie.

Pogodowy alert nad Wimbledonem. Co z większością sobotnich meczów?

Dlatego na razie niespecjalnie przejmuję się tym, że aż do wtorku prognozowane są opady deszczu o różnej częstotliwości , bo może być dużo lepiej. Niemniej z tyłu głowy coś mi podpowiada, że równie dobrze może zdarzyć się jeszcze bardziej uciążliwy do pracy scenariusz.

Dzisiejsza rywalizacja na wielu kortach otwartych przy Church Road miała rozpocząć się równo o godzinie 11 czasu lokalnego . Harmonogram gier od świtu rysował się w ciemnych barwach, bo dzisiaj Londyn jest bardzo zimnym miastem, na co wpływa przede wszystkim porywiście wiejący wiatr . A gdy do momentami gwałtownych podmuchów doszedł jeszcze opad deszczu, stało się jasne, że w takich warunkach tenisiści nie będą według harmonogramu rozgrywali swoich spotkań .

Stąd świeży komunikat organizatorów mówiący o tym, że na pewno do godziny 13:45 polskiego czasu żadna z gier pod gołym niebem nie dojdzie do skutku. A patrząc w górę wydaje się, że to niestety nie ostatnia wiadomość w tej sprawie...