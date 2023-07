Arabia Saudyjska na ratunek tenisistkom. A gdzie zasady?

Arabia Saudyjska w ostatnich latach mocno stawia na sport. Za cel bierze najpopularniejsze dyscypliny - piłkę nożną, formułę 1, golf i tenis. W tenisie Saudyjczycy najpierw postawili na mężczyzn. W grudniu ma odbyć się w Arabii Saudyjskiej turniej Next Gen, odpowiednik Mastersa, ale dla zawodników do lat 21. W planach są inne imprezy ATP. To element tzw. "sportwashingu", ocieplania wizerunku kraju poprzez zaangażowanie w sport.