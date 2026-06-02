Nie Iga Świątek, ale Maja Chwalińska robi od kilku dni furorę wśród polskich kibiców. To zasługa jej znakomitych wyników na Roland Garros. Podczas gdy Świątek odpadła z rywalizacji w 1/8 finału, jej koleżanka z kadry awansowała już do ćwierćfinału wielkoszlemowych zmagań.

Dla Chwalińskiej to największy sukces w karierze, a trzeba też podkreślić, że do turnieju głównego 24-latka przedzierała się przez kwalifikacje. Zmęczenia jednak po niej nie widać, a Polka daje się we znaki kolejnym przeciwniczkom na tyle, że nie mają pomysłu jak ją pokonać.

"Narodowe DNA". Euforia z Tomasiaka przeniosła się na Chwalińską

Za sprawą świetnych wyników w stolicy Francji, z dnia na dzień rośnie także popularność Mai Chwalińskiej w Polsce. Można wręcz zauważyć, że nad Wisłą podobna euforia panowała w lutym, gdy sensacyjnie trzy medale z igrzysk olimpijskich we Włoszech przywiózł skoczek narciarskich Kacper Tomasiaka.

- Polacy czekają na nowych idoli. Bardzo lubią niespodzianki i objawienia, a wręcz kochają, gdy pojawia się ktoś znikąd i pokazuje na co nas stać. Radość z takich niespodzianek jest wpisana w nasze narodowe DNA. Potencjał naszego kraju i narodu jest znacznie większy niż się to wydaje. A takie zjawiska jak Kacper Tomasiak czy Maja Chwalińska utwierdzają nas w przekonaniu, że nasz prawdziwy potencjał nadal jest ukryty, a najlepsze nadal przed nami i może obudzić się w każdym momencie.

- Maja nie wygrała jeszcze turnieju, ale osiągnęła ćwierćfinał w sporcie globalnym. W dodatku w turnieju niezwykle prestiżowym. Każdy wielki szlem jest ważny, ale Roland Garros - zwłaszcza w świadomości Polaków za sprawą sukcesów we wcześniejszych latach Igi Świątek - ma szczególne znaczenie. To ranga sama w sobie - mówi dla Interia Sport Grzegorz Kita, prezes i założyciel Sport Management Polska.

Roland Garros. Praca nie tylko na korcie. Tak Polacy "potraktowali" Tomasiaka

Chwalińska ma zatem swoje pięć minut. Żeby jednak przełożyło się ono na dłuższe zainteresowanie, pracę musi wykonać także sama zawodniczka. Wynik sportowy musi iść w parze z umiejętnością zainteresowania kibiców swoją osobą także poza kortem.

- Sukces sportowy to jedno. Ale on sam w sobie jest medialnie i pamięciowo ulotny. Przy takim nasyceniu informacjami w dzisiejszym świecie, ludzie wszystko zapominają. Czas szybko mija a pamięć ulatuje. Dobry przykład to Tomasiak. W pamięci odcisnęło się, że jest multimedalistą olimpijskim ale ludzie dwa, trzy miesiące po igrzyskach już nie pamiętali dokładnie, ile i jakich medali zdobył na igrzyskach we Włoszech.

- Nawet duże sukcesy są dzisiaj po prostu przygniatane skalą informacji atakujących nas zewsząd. Dlatego bardzo ważne jest, jak sportowiec umie "skonsumować" swój sukces. Wynik otwiera sponsoringowe drzwi, ale to od sportowca zależy, czy przez nie przejdzie i co zrobi dalej. Swoje pięć minut trzeba po prostu wykorzystać tak, by z nich zrobiło się 55 minut albo i 55 lat - podkreśla nasz rozmówca.

24-latka już we Francji pokazuje jednak, że doskonale czuje się nie tylko na korcie. Coraz większą furorę robią jej wystąpienia na konferencji prasowych. W Polsce szeroko rozpisywano się chociażby o jej słowach, gdy po awansie do 1/8 finału przyznała, że nie ma na dłużej zarezerwowanego hotelu w Paryżu.

- Zrobił się z tego naturalny viral. Maja Chwalińska to naturalne, radosne, żywiołowe a zarazem inteligentne IQ biegające po korcie. To też powiew świeżości dla kibiców znudzonych stylami gry opartymi na atomowych serwisach i bombardowaniach z linii końcowej. Tenis Chwalińskiej to różnorodność i paleta atrakcyjnych wizualnie i technicznie zagrań. Jakiś rodzaj renesansu slajsów, skrótów, lobów czy topspinów stosowanych nie dla celów obronnych ale jako groźna paleta taktyczna - mówi Grzegorz Kita, ekspert z zakresu marketingu sportowego.

Sponsor Świątek błyskawicznie zareagował. Początek dłuższej współpracy?

Na słowa Chwalińskiej bardzo szybko zareagowała firma Oshee, która wykupiła przedłużenie pobytu w Paryżu dla tenisistki i jej mamy. Zainteresowanie się 24-latką ze strony tak dużej firmy, która od lata wspiera Igę Świątek, to również pozytywny sygnał dla samej Chwalińskiej.

- Po takim sukcesie znalezienie przez Chwalińską nowych sponsorów wcale nie musi być dla niej jednak priorytetem. Pamiętajmy, że w Paryżu już zarobiła ponad dwa miliony złotych. O najbliższą przyszłość nie musi się martwić. Ale zauważyłbym jednak szybką reakcję firmę Oshee, którzy szybko zadziałała w temacie przedłużenia hotelu dla Mai i jej mamy. Ta marka ma dobre czucie do sportowców, więc jeśli zareagowali tak szybko, to być może czują, że warto zainwestować w tą zawodniczkę już teraz - zwraca uwagę nasz rozmówca.

Pewne jest jedno - Polacy już teraz pokochali Maję Chwalińską. To zasługa nie tylko jej wyników, ale także walki z własnym słabościami. Tenisistka wygrała walkę z depresją, co mocno uwypukla się w świadomości jej rodaków.

- Będzie to generowało dodatkową sympatię Polaków, którzy doceniają trudną i złożoną drogę do sukcesu. To wręcz osobna historia w tej historii, dodatkowa narracja wzbudzająca szacunek i zrozumienie. Na pewno Polacy bardzo to docenią, że z tymi problemami uporała się i po dłuższym czasie potrafiła się z tego odbić. Wróciła mocniejsza wbrew przeciwnościom życia. Imponować będzie też to, że swoimi kłopotami zdrowotnymi nie tłumaczyła się, tylko po cichu walczyła, żeby z tego wyjść. Może stać się dla wielu osób pozytywnym punktem odniesienia - podsumowuje Grzegorz Kita.

Rozmawiał Szymon Łożyński, dziennikarz Interia Sport

Maja Chwalińska PAP/EPA/YOAN VALAT





