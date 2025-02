Sprawa oburzającego zachowania Stefano Vukova wobec Jeleny Rybakiny wciąż mocno polaryzuje w mediach, a kolejne wstrząsające szczegóły, jakie przedostają się do opinii publicznej, nie pozwalają kibicom o niej zapomnieć. Chorwat, zgodnie z ustaleniami WTA wielokrotnie znęcał się psychicznie nad swoją podopieczną , a jakby tego było mało, nawiązał z nią romantyczną relację, co miało bardzo źle wpłynąć na jej psychikę.

Najlepiej o tym, jak zmanipulowana została Kazaszka, świadczy fakt, że wciąż broniła go w mediach i sprzeciwiała się decyzjom ze strony WTA. Były trener został zawieszony przynajmniej na rok, a tenisistka może w pełni skupić się na powrocie do formy i rywalizacji o najwyższe cele. Niestety jej przypadek nie jest odosobniony.

Najpierw Rybakina, a teraz Leylah Fernandez. Zarzuty poszły w świat

- Problemem jest to, że wiele zawodniczek nie ma odwagi publicznie nic powiedzieć w tej kwestii, bo boją się konsekwencji. Przykładowo, ja bardzo bałam się ojca Jeleny Dokić. Na jej miejscu prawdopodobnie nie powiedziałabym o nim złego słowa z obawy o to, że mnie zabije. Wierzę, że znalazła się grupa osób, która zgłosiła do WTA wątpliwości dotyczące zachowania Stefano Vukova. Ważne jest to, że zachowano przy tym anonimowość z uwagi na strach przed reperkusjami - podkreśliła Barbara Schett.