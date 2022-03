Choć to Rosja dopuściła się zbrojnej napaści na Ukrainę, to nie można zapomnieć, że inwazja dokonana została z cichym współudziałem Białorusi, która - co najmniej - udostępniła wojskom rosyjskim swoje ziemie, by te mogły z tych terenów prowadzić działania operacyjne. Głosy białoruskich sportowców sprzeciwiających się wojnie stają się więc dziś w zasadzie tak samo cenne, jak komentarze ze strony Rosjan.

Do grona przedstawicielek świata sportu, które zaapelowały o pokój, dołączyła właśnie Wiktoria Azarenka. Tenisistka w mediach społecznościowych zamieściła dość emocjonalny wpis, w którym podkreśliła, że ma nadzieję na zakończenie walk.

Wojna w Ukrainie. Wiktoria Azarenka komentuje. "To bolesne..."

"Jestem zdruzgotana wydarzeniami, które miały miejsce w ciągu ostatnich kilku dni - przeciwko - i w Ukrainie" - pisze Azarenka.

"To bolesne widzieć, jak wielu niewinnych ludzi doznało przemocy i wciąż jej doznaje. Od wczesnego dzieciństwa zawsze widziałam w Ukraińcach i Białorusinach narody przyjazne i wspierające się nawzajem" - orzekła.

"Trudno jest być świadkiem brutalnego podziału, która obecnie ma miejsce, istniejącego zamiast wsparcia i znajdowania dla siebie współczucia. Moje serce jest ze wszystkimi osobami bezpośrednio i pośrednio dotkniętymi tą wojną, która powoduje tak wiele bólu i cierpienia dla tak wielu. Mam nadzieję na pokój i koniec wojny" - skwitowała.

Wiktoria Azarenka i Alaksandr Łukaszenka. Wstydliwe powiązania tenisistki

Słowa Azarenki zdają się być podwójnie istotne, gdyż ta przez wiele lat uchodziła za absolutnie ulubioną sportsmenkę Alaksandra Łukaszenki, białoruskiego dyktatora, który wielokrotnie wspierał tenisistkę i dawał do zrozumienia, że jest ogromnym fanem jej talentu.

Nie jest do końca jasne, jak bardzo zażyłe są obecnie relacje 32-latki z reżimem - w ciągu ostatnich lat, jeśli tylko w Białorusi pojawiały się masowe protesty antyrządowe i starcia z ludności z milicją, Azarenka nie opowiadała się konkretnie po żadnej stronie, zdarzało jej się jednak namawiać do zakończenia przemocy. Jej brak zdecydowania był wówczas krytykowany przez wielu Białorusinów.

Wiktoria Azarenka ostatnio występowała w turnieju WTA Doha

Azarenkę fani tenisa mogli ostatnio oglądać na kocie podczas turnieju WTA w Dosze. Z rywalizacji odpadła w 1/16 finału po oddaniu walkowerem meczu na rzecz Amerykanki Madison Brengle - powodem takiego rozwiązania była kontuzja.

Wiktoria Azarenka to obecnie 16. rakieta świata.

